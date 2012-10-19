Шуфрич думає, що опозиція «кинула» Кличка

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання висловив заступник секретаря РНБО, кандидат у народні депутати України Нестоф Шуфрич, коментуючи підписання коаліційної угоди між Об’єднаною опозицією «Батьківщина» та Всеукраїнським об’єднанням «Свобода», а також позицію партії «УДАР Віталія Кличка» стосовно опозиції, під час телемосту з представниками виборчих штабів Партії регіонів.

«Для мене вони всі «помаранчеві», і що відбувається у їхній «помаранчевій» родині, мене не дуже хвилює», - сказав Н.Шуфрич і додав, що, на його думку, УДАР поводиться дивно, а їхнє позиціонування всередині опозиції незрозуміле.

Н.Шуфрич вважає, що УДАР має підстави розчаруватися у досягнутих із «Батьківщиною» домовленостях. «Вони в неділю провели свій з’їзд і зняли кандидатів на користь Об’єднаної опозиції», - нагадав він і висловив переконання, що опозиція, очевидно, не зняла тих кандидатів, на яких розраховував УДАР.

«Нам усе одно, що вони роблять. Ми чітко бачимо, що виграємо ці вибори», - сказав Н.Шуфрич. При цьому, за його словами, на сьогодні у двох третинах мажоритарних округів лідирують кандидати від ПР. «І по партійних списках також виграє Партія регіонів», - переконаний він.

«Я не знаю, яку коаліцію, яку більшість вони хочуть створити, мені здається, у них просто шансів не буде створити більшість. А те, що вони вже на старті не можуть домовитися – нічого нового – згадайте «помаранчеву» історію з 2005 по 2010 рік. Вони колись у стані були про щось домовитися?», - сказав Н.Шуфрич.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ОО «Батьківщина» та ВО «Свобода» підписали угоду про створення коаліції в новому складі Верховної Ради.

Документ підписали голова Ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк, лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, лідер Народного руху України Борис Тарасюк, представник «Народної самооборони» Юрій Гримчак, лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко, лідер ПРП Сергій Соболєв та лідер партії «За Україну!» В’ячеслав Кириленко, а також перший заступник лідера «Батьківщини» Олександр Турчинов.

Водночас, лідер УДАРУ В. Кличко на підписання угоди не прийшов.

Довідка УНІАН. 15 жовтня з’їзд “Батьківщини” зняв на користь «УДАРу» 26 своїх кандидатів у народні депутати.

Перед цим партія «УДАР» зняла на користь Об’єднаної опозиції «Батьківщина» 26 своїх кандидатів-мажоритарників. Ще 6 кандидатів від «УДАРу» було знято на підтримку опозиційних самовисуванців.