Третьяков: від результатів цих виборів залежить доля президентських в 2015 році

Про це журналістам заявив опозиційний депутат Олександр Третьяков.

28 жовтня вирішуватиметься не лише те, якою буде нова Верховна Рада, але й питання можливості в майбутньому українцям обирати президента прямим всенародним голосуванням. Про це журналістам заявив опозиційний депутат Олександр Третьяков.

«Це не жарт і не чергова «страшилка», - запевнив політик. – Цього разу – вже не до жартів: влада, якій нічого втрачати, ладна на все, аби залишитися в своїх кріслах».

На думку Третьякова, влада в різні способи намагається покласти край легітимній політичній конкуренції. «Але зараз усі їхні сили кинуті на реалізацію одного головного сценарію: створення конституційної більшості в новому парламенті для того, щоб змінити Основний Закон і закріпити в ньому право обирати президента парламентом», - сказав депутат.

Для того, аби не допустити реалізації цього задуму, вважає Олександр Третьяков, виборцям потрібно голосувати за тих, хто зможе перешкодити цим планам.

Політик також нагадав, що фактичні союзники «регіоналів» з Комуністичної партії офіційно виступають за те, щоб президента обирали в парламенті, а громадяни України були лише пасивними свідками узурпації влади. Олександр Третьяков закликав киян обов’язково прийти на вибори й самим вирішити долю країни.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на парламентських виборах по мажоритарному округу № 218, що об’єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.