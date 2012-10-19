Третьяков: від результатів цих виборів залежить доля президентських в 2015 році

16:40, 19 жовтня 2012
Політика
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28 жовтня вирішуватиметься не лише те, якою буде нова Верховна Рада, але й питання можливості в майбутньому українцям обирати президента прямим всенародним голосуванням.

Олександр Третьяков, фото УНІАН

Про це журналістам заявив опозиційний депутат Олександр Третьяков.
28 жовтня вирішуватиметься не лише те, якою буде нова Верховна Рада, але й питання можливості в майбутньому українцям обирати президента прямим всенародним голосуванням. Про це журналістам заявив опозиційний депутат Олександр Третьяков.

«Це не жарт і не чергова «страшилка», - запевнив політик. – Цього разу – вже не до жартів: влада, якій нічого втрачати, ладна на все, аби залишитися в своїх кріслах».

На думку Третьякова, влада в різні способи намагається покласти край легітимній політичній конкуренції. «Але зараз усі їхні сили кинуті на реалізацію одного головного сценарію: створення конституційної більшості в новому парламенті для того, щоб змінити Основний Закон і закріпити в ньому право обирати президента парламентом», - сказав депутат.

Для того, аби не допустити реалізації цього задуму, вважає Олександр Третьяков, виборцям потрібно голосувати за тих, хто зможе перешкодити цим планам.

Політик також нагадав, що фактичні союзники «регіоналів» з Комуністичної партії офіційно виступають за те, щоб президента обирали в парламенті, а громадяни України були лише пасивними свідками узурпації влади. Олександр Третьяков закликав киян обов’язково прийти на вибори й самим вирішити долю країни.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на парламентських виборах по мажоритарному округу № 218, що об’єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.

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