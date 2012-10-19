ЦВК залучила до навчання виборчкомів ОБСЄ

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, офіційна презентація розпочнеться об 11.00 у приміщенні Комісії (площа Лесі Українки, 1, 2-й поверх, прес-центр ЦВК).

Інформаційний ресурс створено у рамках проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні, спрямованого на підтримку Центральної виборчої комісії України у підвищенні обізнаності українських виборців напередодні виборів та розвитку потенціалу для проведення навчання членів виборчих комісій. Даний проект реалізується за підтримки Канадського агентства з міжнародного розвитку та Міністерства закордонних справ Норвегії.

Зазначений ресурс доступний в мережі Інтернет за адресою www.vyborkom.org Завдяки йому члени виборчих комісій зможуть ознайомитися із важливою для них інформацію стосовно виборчих процедур та переглянути відповідну документацію: правові рекомендації щодо застосування законодавства про вибори народних депутатів України, форми документів виборчих комісій та приклади їх заповнення, законодавство України про вибори, постанови ЦВК, інші нормативні акти.

Інформаційний ресурс також містить мультимедійні матеріали (блок схеми, анімації, відео), які ілюструють процедури застосування виборчого законодавства.

Акредитація на захід триватиме до 16.00 22 жовтня за телефонами: 256-82-80, 256-81-72.