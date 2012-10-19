Янукович розпитав бразильського колегу про «Циклон-4-Алкантара»

Президент України Віктор Янукович та Президент Федеративної Республіки Бразилія Ділма Руссефф обговорили перспективи співпраці наших держав у космічній сфері. Йшлося, насамперед, про хід реалізації українсько-бразильського проекту «Циклон-4 - Алкантара».

Про це повідомляє пресс-служба Президента України.

«Україна твердо налаштована продовжувати виконання проекту», - сказав В.Янукович під час телефонної розмови з бразильською колегою.

Сторони відзначили суттєвий прогрес, досягнутий у реалізації проекту за останні роки. Йшлося водночас про необхідність оперативного вирішення низки актуальних питань для його подальшого ефективного впровадження.

«Переконаний, що вчасна та успішна реалізація цього проекту прискорить започаткування інших спільних взаємовигідних проектів, а також слугуватиме створенню міцного фундаменту для технологічного розвитку наших держав», - сказав В.Янукович. У свою чергу Д.Руссефф запевнила, що виконання проекту «Циклон-4 - Алкантара» перебуває на її особистому контролі.

Сьогодні, констатував Президент, відносини між Україною та Бразилією інтенсивно розвиваються в дусі стратегічного партнерства. Він висловив сподівання, що детально обговорити сучасний стан і шляхи активізації двосторонньої взаємодії сторони зможуть під час майбутнього державного візиту в Україну Президента Бразилії. У свою чергу Д.Руссефф підтримала ідею проведення шостого засідання Спільної українсько-бразильської міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва. Крім цього, сторони погодили під час майбутнього візиту проведення першого засідання постійно діючого українсько-бразильського ділового форуму, про створення якого було домовлено під час візиту Президента України до Бразилії у жовтні 2011 року.