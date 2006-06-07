Рудьковський: усе ламається через претензії Порошенка

Один із лідерів СПУ, народний депутат України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ звинувачує представника “Нашої України”, народного депутата України Петра ПОРОШЕНКА у зриві роботи парламенту і руйнуванні компромісів і домовленостей між учасниками майбутньої коаліції. Про це йдеться в заяві М.РУДЬКОВСЬКОГО, переданій УНІАН.

На думку М.РУДЬКОВСЬКОГО, окремі представники “Нашої України” займаються “відвертим політичним шантажем” у процесі обрання голови Верховної Ради.

“Я відверто скажу – депутати не змогли обрати 7 червня спікера тільки тому, що на цей пост претендує ПОРОШЕНКО Петро Олексійович, і заради цього ламаються усі компроміси та домовленості”, - зазначив М.РУДЬКОВСЬКИЙ. На його думку, це призводить фактично до зриву роботи українського парламенту.

За словами депутата, “складається враження, що деякі фігуранти гучних корупційних скандалів намагаються підправити репутацію своїми претензіями на пост голови Верховної Ради”.

“Зараз ми обираємо не чергового кума, а голову парламенту європейської держави”, - наголосив М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Він також назвав необгрунтованими спроби представників “Нашої України” звинуватити Соціалістичну партію України у політичному шантажі. Депутат нагадав, що лідера СПУ Олександра МОРОЗА “вже намагалися дискредитувати і КУЧМА, і ЛИТВИН – і де вони зараз?”.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ також зазначив, що, “провокуючи напругу між “Нашою Україною” та СПУ, ПОРОШЕНКО зовсім не усвідомлює можливі наслідки конфлікту”.

За його словами, затримка обрання голови Верховної Ради ймовірно призведе до дострокових перевиборів парламенту. “Якщо політики не можуть домовитися, народ повинен одержати право замінити парламент достроково”, - заявив він.