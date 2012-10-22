Посол в ЄС пов'язав незалежність України з підписанням асоціації

Про це йдеться у його статті, оприлюдненій сьогодні в Інтернет-виданні EurActiv.com

“Я закликаю моїх колег по ЄС: підпишіть угоду про асоціацію! Не тому, що ми хочемо цього, а тому, що ми заслуговуємо на це. Тому, що це – краща можлива гарантія українського шляху до європейських стандартів та її майбутнього як незалежної та суверенної держави”, - зауважив посол.

За словами К.Єлісєєва, Україна готується до виборів, які відбудуться 28 жовтня, однак після них буде “наступний день”, коли Україна аналізуватиме результати голосування, а світ аналізуватиме Україну.

К.Єлісєєв закликав міжнародних спостерігачів, на чиї слова та висновки спиратиметься міжнародна спільнота, оцінювати саме вибори, “а не українську демократію як таку”.

У контексті підготовки до парламентських виборів К.Єлісєєв звернув увагу, зокрема, на те, що закон про вибори депутатів був ухвалений конституційною більшістю Верховної Ради за участю представників опозиції.

Крім того, посол наголосив, що виборчий простір залишається в Україні дуже конкурентним, а правляча партія перебуває не в кращих умовах для перемоги. “Правляча партія, яка в розпал непопулярних реформ увійшла у вибори, є хлопчиком для биття. Опозиція отримала гарні карти”, - вважає К.Єлісєєв.

Він нагадав, що, незважаючи на ув’язнення колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, опозиція змогла об’єднатися для участі у виборах, а також отримала моральну підтримку із Заходу.

Посол зазначив, що, за даними останніх опитувань, партія “УДАР” може отримати друге місце за підсумками голосування, поступившись лише правлячій Партії регіонів. “Це – це один доказ непередбачуваності виборів та, відтак, вільного процесу”, - підкреслив К.Єлісєєв.