Скандал з телерейтингами: GfK Ukraine ввели в оману слідство і детективів

Директор каналу Ru Music Рудольф Кірнос (на фото) заявив, що дослідницька компанія GfK Ukraine ввела в оману міліцію та детективне агентство Kroll, оскільки не надала правоохоронним органам інформацію про всі домогосподарства, які підозрювались у підкупу. Про це він повідомив 22 жовтня під час прес-конференції, пише Телекритика.

«Компанія GfK дійсно відключила 110 домогосподарств з нетиповим переглядом, і дійсно надала інформацію про відключені родини правоохоронним органам. Вони надали як Kroll, так і правоохоронним органам інформацію про 14 відключених домогосподарств у Києві. Однак це не ті домогосподарства, які підозрювались нами у нетиповому телеперегляді», - наголосив він.

За словами пана Кірноса, у нього наявна інформація про сім домогосподарств, які дивились телевізор за інструкцією (раніше він називав ім'я однієї жінки - Зої Вікторової, яку підозрює в причетності до таких дій). Підозри у пана Кірноса викликало те, що інформація про дату входження та виходу домогосподарств з панелі, яка наявна у правоохоронних органів, відрізняється від його даних про родини з нетиповим телепереглядом, взяті з програмного забезпечення Markdata за той період, коли глядачі, ймовірно, дивились телеканали за інструкцією.

«Тобто ті сім'ї, які чітко брали участь у шахрайській схемі, відсутні. А замість них Kroll та міліції надана інформація про якісь домогосподарства, які відключені з різних причин, але не лише за підозрою в шахрайстві», - сказав керівник Ru Music. Про надану міліції інформацію від GfK йому повідомили під час допиту у слідчого. «GfK, певно, не врахувала, що цю інформацію видно у Markdata. Тому тепер можна з упевненістю казати, що здійснена фальсифікація, щоб міліція не змогла отримати від цих сімей якісь покази. А допитані будуть нормальні сім'ї, і користі з цього буде мало», - сказав він.

Рудольф Кірнос стверджує, що окрім перевірки його заяви, слідчі дії щодо «панельного скандалу» проводяться також у межах розслідування кримінальної справи, яка була порушена у 2009 році за фактом розкрадання коштів Ru Music агенством Maxximum Advertising, оскільки підозрювані в цій кримінальній справі можуть мати стосунок до шахрайства з рейтингами.

Пан Кірнос звернув увагу на те, що у звіті Kroll, оприлюдненому газетою «Коммерсантъ. Украина» спростовується причетність останнього керівника панелі GfK Ukraine до шахрайської схеми. На думку пана Кірноса, мова йде про керівника групи забезпечення працездатності панелі Віктора Натальчука, який помер у квітні 2012 року. Пан Натальчук, з його слів, був одним з топів компанії, який відстежував нетиповий телеперегляд, мав усю базу домогосподарств та працював з ними. За інформацією пана Кірноса, у матеріалах кримінальної справи, яка зараз розслідується правоохоронними органами, є покази свідка, який стверджує, що у 2008 році він особисто разом з іще одним чоловіком заплатив 60 тис. доларів, переданих колишнім продюсером телеканалу «Меню-ТВ» Павлом Шпіцбергом Віктору Натальчуку для того, щоб розрахуватися за отримання бази домогосподарств панелі.

«Я про це дізнався з офіційного листа, який отримав з міліції. Про це я інформував Kroll. Для мене дуже дивно, що Роберт Вітеретті (керівник команди слідчих Kroll, які розслідують панельний скандал. - ТК) ніяк не відреагував на мої слова та офіційні покази людини, яка свідчить, що один з основних менеджерів GfK як мінімум один раз отримував достатньо велику суму коштів за конкретну інформацію. Окрім цього у GfK довго працювала дружина Натальчука - Юлія Кохановська, а в кінці 2011 року або на початку 2012 року несподівано перейшла працювати на телеканал "Україна". Як керівництво GfK могло допустити таку ситуацію, мені не зрозуміло. Я переконаний, що центральним офісом компанії це має регулюватись. Не може дружина працювати на телевізійну групу, а чоловік відповідати за рейтинги цієї групи», - заявив Рудольф Кірнос.

Керівник Ru Music закликав Новий канал і ТВі, яких Kroll підозрює в маніпуляціях з рейтингами, звернутися із заявою до правоохоронних органів, тоді всі згадані факти можна буде перевірити. На думку пана Кірноса, міліція побоюється опитувати телеканали, наприклад ТВі, напередодні виборів. «Я переконаний у їх невинності, однак міжнародна компанія звинувачує їх у причетності до шахрайства. Я бачу, що треті особи підставили Новий і ТВі. Мені дивно, що вони не звернулись до міліції. Це може свідчити або про те, що ми брешемо, або про те, що це нікому не цікаво. Без заяв великих каналів про шахрайство на ринку ця ситуація не зміниться», - сказав пан Кірнос.

Серед можливих варіантів вирішення ситуації з «панельним скандалом», а також поверненні довіри до телевимірювань GfK Ukraine пан Кірнос бачить кадрові ротації. Він стверджує, що необхідно звільнити весь персонал - від керівного менеджменту до прибиральниці, а очолити компанію має західний менеджмент.

При цьому Рудольф Кірнорс підтвердив, що згоден припинити піднімати тему скандалу з панеллю GfK і давати прес-конференції, якщо йому сплатять 10 млн грн - у таку суму він оцінює збитки, завдані Ru Music імовірними маніпуляціями з рейтингами.

«Телекритика» звернулась по коментар до керівника медіадепартаменту GfK Ukraine Ольги Росманової. Пані Росманова зазначила, що компанія вирішуватиме, чи коментувати заяви Рудольфа Кірноса після появи їх у пресі.

Начальник відділу зв'язків з громадськістю ГУ МВС Києва Ігор Михалко у коментарі «Телекритиці» повідомив, що перевірка заяви Рудольфа Кірноса досі триває і рішення про відкриття чи відмову у відкритті кримінальної справи ще не прийняте.

Нагадаємо, 7 червня Рудольф Кірнос заявив, що дані телевізійної панелі GfK Ukraine не відображають реального телеперегляду через підкуп панелістів злочинним угрупованням, а від 5% до 8% учасників панелі є корумпованими. Пан Кірнос звернувся до міліції, і наразі проводиться дослідча перевірка його заяви. Після цього GfK ініціювала позаплановий зовнішній аудит вимірювання телевізійної аудиторії в Україні із залученням міжнародних експертів.