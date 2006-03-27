Порошенко намагається схилити Президента до союзу з Регіонами

Майже депутат від Блоку Юлії Тимошенко Володимир Полохало підтверджує, що варіант помаранчевої коаліції без прем’єрства Юлії Тимошенко неможливий. “Це розуміють усі в “Нашій Україна”, крім кількох осіб, котрі неодноразово називалися, – Порошенко, Мартиненко, Жванія, Безсмертний”, - сказав він УНІАН. За його словами, “вони однозначно виступають за коаліцію з Партією регіонів, а не з БЮТ і намагаються схилити на свій бік Президента”. “Середній та нижчий клас” у Нашій Україні підтримує висунення Тимошенко прем’єр-міністром. “Чи бути сьогодні помаранчевій коаліції – залежить виключно від Віктора Ющенка”, - вважає Полохало.

За Конституцією, депутати не мають права залишати фракцію, вони це можуть зробити, лише позбувшись депутатського мандата. Відповідаючи на запитання, чи можливий розкол у “Нашій Україні” (з подальшим виходом “розкольників” зі складу Верховної Ради), Полохало сказав, що, на його думку, такого не буде.