Кандидат від опозиції по одеському округу - в реанімації

Про це УНІАН повідомив начальник Відділу зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області Владимир Шаблієнко.

За його словами, на місце події виїжджали співробітники ДАІ, працювали експерти, що зафіксували ДТП.

«Вирішується питання про порушення за цим фактом кримінальної справи. Слідством будуть встановлені причини і обставини дорожньої аварії», - сказав В.Шаблієнко.

Як уточнили УНІАН у передвиборному штабі одеського ВО «Батьківщина», яке підтримує даного кандидата-самовисуванця по Білгород-Дністровському округу №141, сьогодні приблизно о 04.00 О.Дубовой потрапив у ДТП, коли повертався на автомобілі Mazda в будинок батьків в селі Шевченкове Кілійського району Одеської області, щоб трохи відпочити.

«Зараз О.Дубовой перебуває в реанімації із закритою черепно-мозковою травмою та іншими пошкодженнями. Лікарі оцінюють його стан як важкий», - зазначається в заяві прес-служби ВО «Батьківщина».

Об'єднана опозиція вимагає негайного розслідування усіх обставин даної події.

«Керівництво штабів і кандидати по мажоритарних округах, підтримані Об'єднаною опозицією, вимагають ретельного розслідування усіх обставин ДТП і встановлення винуватців аварії», - наголошується у заяві прес-служби Об'єднаної опозиції.