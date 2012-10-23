Об’єднана опозиція вимагає реакції МЗС та СБУ на викрадення Развозжаєва

Про це заявив голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк на прес-конференції в Івано-Франківську у вівторок, 23 жовтня, повідомили УНІАН у поес-службі «Фронту Змін».

«Що відбулось в Україні з російським опозиціонером, хто викрав людину, яка йшла до офісу ООН з метою отримання притулку? Чому немає до сьогоднішнього дня чіткої позиції ні Міністерства закордонних справ, ні СБУ? Чи діяли іноземні спеціальні служби на території України?» - підкреслив він.

«Якщо це так, то це буде предметом розслідування спеціальної парламентської комісії вже в новому парламенті», - наголосив А.Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня з’явилася інформація про те, що російського опозиціонера, члена ради «Лівого фронту» Л.Развозжаєва викрадено невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) у Києві.

Разом з тим у Головному управлінні МВС України в Києві УНІАН сказали, що на даний момент жодних заяв до столичної міліції про зникнення даної особи ні від кого не надходило.

«Щодо викрадання людини як такої і під цим прізвищем зокрема ніяких звернень взагалі не надходило», - сказали в главку.

Тим часом, за словами російського політика Іллі Пономарьова, «Леонід Развозжаєв перебував у Києві на легальних підставах із середи, 17 жовтня. Після того, як у п'ятницю, 19 жовтня, він був оголошений у федеральний розшук СК РФ, Леонід вирішив звернутися до міжнародних інстанцій з проханням надати йому політичний притулок. Развозжаєв заповнив анкету і подав заяву на ім'я верховного комісара. Коли він вийшов з будівлі управління по вулиці Лаврська, 16, співробітники відомства почули крики про допомогу, після цього ніхто Леоніда не бачив і він не виходив на зв'язок».

«Російська влада також поки що не повідомили про арешт Л.Развозжаєва, все це дозволяє припустити, що Леоніда затримано спецслужбами без будь-яких для цього законних підстав і буде доставлено в РФ, порушуючи Конвенцію ООН про біженців», – пояснив депутат.

Раніше повідомлялося, що помічника депутата Держдуми від партії «Справедлива Росія» Л.Развозжаєва оголосили у федеральний розшук.

Йому заочно пред'явили звинувачення в підготовці масових безпорядків. Його соратника Костянтина Лебедєва заарештували до 16 грудня.

Сергій Удальцов, обвинувачений у тій самій справі, залишається під підпискою про невиїзд.

Приводом для пред'явлення звинувачення став фільм «Анатомія протесту-2», який вийшов в ефірі телекомпанії НТВ. Його автори звинуватили російських опозиціонерів у підготовці терактів і державних зрадах. Зокрема, із змісту фільму виходило, що екс-президент Банку Москви Андрій Бородін і якісь громадяни Грузії виділяли велику суму грошей на підтримку позасистемної опозиції, а безпосереднім виконавцем їх планів виступав С.Удальцов.

21 жовтня Л.Развозжаєв був арештований Басманним районним судом Москви до 16 грудня.

22 жовтня у СБУ заявили, що не отримували з боку правоохоронних органів Росії будь-яких прохань про допомогу в затриманні на території України російського опозиціонера Л.Развозжаєва.

«Ні з боку РФ, ні по лінії Інтерполу, ні в рамках міжнародних домовленностей про надання правової допомоги такого прохання до нас не надходило», – зазначили в СБУ.

22 жовтня Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) оприлюднило заяву, у якій висловило глибоке занепокоєння зникненням 19 жовтня у Києві Л.Развозжаєва.

«Система притулку, яка працює належним чином, передбачає, що особи, які звертаються про надання міжнародного захисту, можуть бути впевненими у справедливості і неупередженості системи притулку; що вони матимуть можливість подати відповідне звернення із дотриманням їх прав людини, зокрема права на повагу і захист їх особистих даних та фізичної недоторканності приймаючою країною. Повернення до країни походження всупереч існуючим процедурам може призвести до відповідальності країни за грубе порушення національного та міжнародного законодавства», - сказано у заяві УВКБ ООН.

23 жовтня Міністерство закордонних справ України заявило, що вивчає питання щодо можливості запровадження санкцій проти України з боку Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у зв’язку з порушенням прав російського опозиціонера Л.Развозжаєва, який звертався до УВКБ з проханням про надання міжнародного захисту.

Речник МЗС України Олександр Дикусаров повідомив сьогодні на брифінгу, що необхідно отримати документи, подивитися, що саме в них записано, щоб МЗС України міг надати свій коментар.

«Україна дотримується всіх взятих на себе міжнародних зобов’язань з усіх питань, і тому наша відповідь має бути ретельно підготовлена, ґрунтовною на базі тих документів, які ми отримаємо і побачимо», - додав О.Дикусаров.

Водночас він зазначив, що до компетенції МЗС України не входить питання щодо перетину Л.Развозжаєвим українського кордону.

«Питання перетину кордону належить до компетенції інших відомств і установ», - сказав речник.

О.Дикусаров також повідомив, що МЗС України не отримало жодних звернень від російської сторони стосовно Л.Развозжаєва.

«Жодним чином МЗС не займається пошуком іноземців на території України. Це належить до компетенції правоохоронних органів», - сказав О.Дикусаров.