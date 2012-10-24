Журналісти поскаржилися на "гостинність імені Азарова" (фото)

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.

Зокрема, в прокуратурі повідомили, що журналісти звернулись до прокуратури із заявою на дії окремих, присутніх на події осіб, зауваживши, що ті перешкоджали їхній законній професійній діяльності. Крім того, ці особи пошкодили їхнє майно - мобільні телефони, на які журналісти здійснювали відеофіксацію події.

“За результатами перевірки буде прийнято законне рішення”, - повідомили в прокуратурі.

На цю тему: У Броварах охорона Азарова розбила журналістці телефон

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу громадської організації «Громадський захист Київщини», 20 жовтня броварські чиновники розбили телефони журналістці та громадському активісту. Зокрема, як йшлося в повідомленні, 20 жовтня М.Азаров відвідав Бровари, де, за офіційною версією, мав бути присутнім на відкритті ярмарку. Однак на ярмарку М.Азарова не бачили, натомість він зайшов до будинку культури «Прометей» у супроводі кандидата в депутати від Партії регіонів С.Федоренка.

Присутні на заході люди стверджують, що там він агітував за кандидата, зазначили в прес-службі.

Водночас зустріч з прем’єр-міністром була закритою і журналістам потрапити на неї не вдалося, підкреслили в громадській організації, додавши, що так само не вдалося потрапити і до виборчої дільниці, яка розташована у цій же будівлі, довіреним особам декількох кандидатів.

Один з охоронців заходу розбив одразу два мобільних телефони, один з яких належить журналістці місцевого Інтернет-видання «Маєш право знати», а інший – активісту організації «Наступ», поінформували в прес-службі ГО «Громадський захист Київщини».