Томенко: без інвестицій і бізнесу складно буде щось зробити

Один із лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО виступає за створення єдиного відомства, яке б опікувалося відбудовою, фінансуванням і стратегією розвитку історично-культурних пам’яток України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам під час святкування свята Покрова у Хотинській фортеці.

М.ТОМЕНКО зазначив, що на сьогодні цим питанням опікується декілька міністерств, що значно ускладнює процес узгодження розвитку історичних пам’яток України. «Тому має бути створене єдине відомство, яке буде займатися цим питанням», - сказав М.ТОМЕНКО.

На його думку, фінансування відродження історичних пам’яток в Україні необхідно збільшити мінімум утричі. Крім того, М.ТОМЕНКО виступає за створення єдиної стратегії розвитку історично-культурних пам’яток.

Як вважає М.ТОМЕНКО, така стратегія має бути розроблена мінімум на п’ять років. При цьому, за його словами, питанням розвитку історичних пам’яток має опікуватися не лишеи центральна влада, але й місцева. Зокрема, наголосив він, саме місцева влада повинна створювати умови для залучення інвестицій.

За словами М.ТОМЕНКА, він є противником того, аби інфраструктура навколо історичних пам’яток розбудовувалася лише за рахунок державного бюджету. Він наголосив, що для цього мають бути залучені кошти як українських, так і іноземних інвесторів. «Без інвестицій і бізнесу складно буде щось зробити», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він також повідомив, що за підсумками акції «Сім чудес України» відвідування історичних пам’яток в Україні збільшилося на 20%. Водночас, за його словами, для більшої популяризації українських історичних пам’яток за кордоном будуть розповсюджені спеціальні видання через українські посольства.

Крім того, М.ТОМЕНКО схвалив те, що подібний проект «Сім чудес України» на місцевому рівні підтримали у багатьох регіонах України. Він також висловив сподівання, що новий уряд продовжить «стратегічний формат популяризації історичних пам’яток України».

Він нагадав, що у разі створення демократичної коаліції гуманітарною сферою буде опікуватись блок "Наша Україна – Народна самооборона". «А моя роль полягатиме у парламентській підтримці», - сказав М.ТОМЕНКО.