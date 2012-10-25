Янукович: Україні не вигідно купувати дорогий російський газ

Про це на брифінгу в Харкові сказав журналістам Президент України Віктор Янукович, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про те, на який компроміс готова піти Україна, щоб досягти успіхів у газових переговорах із Росією.

«Нам дуже не вигідно, дуже дорого купувати газ сьогодні в Росії, тому ми робитимемо все, щоб купувати газ дешевше», - сказав В.Янукович.

За його словами, Україна готова шукати альтернативні російським джерела газу.

«Купуватимемо його там, де це можна, і не тому, що ми погано ставимося до Росії, тому, що нам це не вигідно. Я думаю, що наші партнери російські, це добре розуміють. Коли вони все це зважать, і ми разом з ними тоді знайдемо рішення», - сказав Президент.

Він зазначив, що Україна готова до партнерського діалогу. «Компроміс – це те, що завжди відкриває шлях до рішення. Компроміс – це коли дві країни в чомусь поступаються один одному. Ми готові, щоб це було, як мовиться, в рівних частках. Ми обговорюємо ці питання. Якби це було просте питання, ми б його давно вирішили, воно дуже непросте, але я впевнений в тому, що іншого шляху немає», - сказав В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня під час спільної заяви для преси за підсумками переговорів з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у державній резиденції в Ново-Огарьово В.Янукович сказав, що переговори з Росією про ціну на газ для України тривають. При цьому він зазначив, що «ми розраховуємо вийти на економічно обгрунтовану і справедливу формулу встановлення ціни на газ для нашої країни».

23 жовтня в Сімферополі В.Янукович повідомив, що має намір обговорити питання поставок російського газу до України і ціни на нього на зустрічі з керівництвом РФ, яка, можливо, відбудеться в листопаді.

«Вже в листопаді ми знову зустрічатимемося і обговорюватимемо ці питання, планується держвізит, бізнес-форум в Нижньому Новгороді», - сказав Президент, коментуючи підсумки переговорів з російським колегою В.Путіним.

Глава держави заявив також, що питання може вирішити пакетну угоду, і відзначив, що зацікавлені сторони як у Росії, так і в Україні, працюють над газовим питанням.

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила – в першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 доларів.