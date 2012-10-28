Яценюк: всі побачили, що українці не підтримують владу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив голова Ради Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

«За результатами цих exit-poll, які були оприлюднені, підтверджено, що народ України підтримує опозицію, а не владу», - сказав А.Яценюк.

Водночас він наголосив, що дуже важливим залишається не тільки день голосування, а й ніч підрахунку голосів. «Ніч підрахунку голосів не менш важлива, ніж день голосування», - сказав А.Яценюк.

Він висловив сподівання, що Центральна виборча комісія не буде зволікати із встановленням остаточних результатів виборів і вони не будуть суттєво відрізнятися від даних exit-poll.

Крім того, сказав А.Яценюк, важливо, аби не відбулося фальсифікації під час підрахунку голосів у мажоритарних округах. «Сподіваємося, що в ніч виборів не буде фальсифікацій», - зазначив А.Яценюк і запевнив, що опозиція жорстко реагуватиме на усі спроби фальсифікувати результати волевиявлення громадян.

У свою чергу, керівник центрального виборчого штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов назвав вкрай важливим, аби ЦВК якнайшвидше оприлюднила точні дані явки виборців.

За його словами, уже зараз, після закриття дільниць, зі східних регіонів надходить інформація про продовження зростання явки. «Саме зараз розпочинається найважливіший етап, і про остаточні результати можна буде говорити після офіційного оприлюднення підсумків виборів», - сказав О.Турчинов.

Відповідаючи на запитання журналістів, на яку кількість мажоритарників опозиція розраховує у парламенті, А.Яценюк уникнув прямої відповіді. «Ми будемо боротися за кожен округ», - сказав А.Яценюк.

При цьому він наголосив, що у «Батьківщини» є інформація про можливість реальної перемоги кандидатів-мажоритарників у східних округах.