ЦВК протягом години вже буде знати, як проголосували наші за кордоном
Центральна виборча комісія розраховує протягом години отримати попередні результати голосування на закордонних виборчих дільницях.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови ЦВК Андрій Магера повідомив журналістам.
"Протягом найближчої години-двох ми почнемо отримувати попередні результати на окремих дільницях, в окремих округах. Йдеться про закордонні дільниці, які вже закрилися в Австралії, Сінгапурі, Таїланді, В’єтнамі, Китаї, і звідти будуть надходити перші відомості щодо протоколів", - сказав А.Магера.
За його словами, перші дані щодо попередніх результатів голосування на території України надійдуть з малих дільниць, на яких зареєстровано до 500 виборців.
"Там менше виборців, легше порахувати, а потім вже буде надходити інформація з великих дільниць, де 2,5 тис. виборців", - зазначив заступник голови ЦВК.
А.Магера нагадав, що, відповідно до законодавства, дільничні та окружні виборчі комісії повинні в першу чергу підбити підсумки голосування у загальнодержавному багатомандатному окрузі і лише потім – в одномандатних округах.
Заступник голови ЦВК вважає, що невелика кількість скарг, поданих до Центрвиборчкому про порушення на виборах, пов’язана з розумінням суб’єктами виборчого процесу процедури оскарження. "Суб`єкти виборчого процесу розуміють, що ЦВК не є тим органом, який розглядає скарги. Для цього є суди. Зрозуміло, що позови щодо порушень мають подаватися до судів на місцях", - пояснив він.
Як повідомляв УНІАН, секретар ЦВК Тетяна Лукаш заявила, що Центральна виборча комісія протягом дня отримала лише шість скарг про порушення виборчого законодавства, три з них стосуються порушень щодо ведення передвиборної агітації, одна - бездіяльності ОВК і дві - на дії комунальних служб.