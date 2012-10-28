ЦВК протягом години вже буде знати, як проголосували наші за кордоном

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови ЦВК Андрій Магера повідомив журналістам.

"Протягом найближчої години-двох ми почнемо отримувати попередні результати на окремих дільницях, в окремих округах. Йдеться про закордонні дільниці, які вже закрилися в Австралії, Сінгапурі, Таїланді, В’єтнамі, Китаї, і звідти будуть надходити перші відомості щодо протоколів", - сказав А.Магера.

За його словами, перші дані щодо попередніх результатів голосування на території України надійдуть з малих дільниць, на яких зареєстровано до 500 виборців.

"Там менше виборців, легше порахувати, а потім вже буде надходити інформація з великих дільниць, де 2,5 тис. виборців", - зазначив заступник голови ЦВК.

А.Магера нагадав, що, відповідно до законодавства, дільничні та окружні виборчі комісії повинні в першу чергу підбити підсумки голосування у загальнодержавному багатомандатному окрузі і лише потім – в одномандатних округах.

Заступник голови ЦВК вважає, що невелика кількість скарг, поданих до Центрвиборчкому про порушення на виборах, пов’язана з розумінням суб’єктами виборчого процесу процедури оскарження. "Суб`єкти виборчого процесу розуміють, що ЦВК не є тим органом, який розглядає скарги. Для цього є суди. Зрозуміло, що позови щодо порушень мають подаватися до судів на місцях", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, секретар ЦВК Тетяна Лукаш заявила, що Центральна виборча комісія протягом дня отримала лише шість скарг про порушення виборчого законодавства, три з них стосуються порушень щодо ведення передвиборної агітації, одна - бездіяльності ОВК і дві - на дії комунальних служб.