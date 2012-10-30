ЦВК опрацювало 95,03% протоколів (результати)

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії.

Так, за результатами опрацювання 95,03% протоколів, за Партію регіонів проголосували 30,68% виборців; за ВО «Батьківщина» - 25,05%; за партію «УДАР Віталія Кличка» - 13,72%; за Комуністичну партію України - 13,45%; за ВО «Свобода» - 10,13%; за партію Наталії Королевської «Україна – Вперед!» - 1,59%; за Радикальну партію Олега Ляшка – 1,08%; за партію «Наша Україна» - 1,10% виборців.

Усі інші 13 партій набирають менше одного відсотка голосів.