ЦВК опрацювало 95,03% протоколів (результати)
19:08, 30 жовтня 2012Політика
5258 0
Станом на 18.52 опрацьовано 95,03% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів на виборах народних депутатів, що відбулись 28 жовтня, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії.
Так, за результатами опрацювання 95,03% протоколів, за Партію регіонів проголосували 30,68% виборців; за ВО «Батьківщина» - 25,05%; за партію «УДАР Віталія Кличка» - 13,72%; за Комуністичну партію України - 13,45%; за ВО «Свобода» - 10,13%; за партію Наталії Королевської «Україна – Вперед!» - 1,59%; за Радикальну партію Олега Ляшка – 1,08%; за партію «Наша Україна» - 1,10% виборців.
Усі інші 13 партій набирають менше одного відсотка голосів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter