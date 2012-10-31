Економіка України в третьому кварталі скоротилася на 1,3%

Про це повідомила Державна служба статистики.

Держстат не називає номінального обсягу ВВП за третій квартал 2012 року і не наводить інших подробиць.

Раніше Держстат повідомляв, що зростання ВВП країни в ІІ кварталі 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року становив 3%, у I кварталі - 2%.

Для порівняння: в третьому кварталі 2011 року зростання ВВП України проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 6,6%.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Європейський банк реконструкції і розвитку погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році до 1% проти 2,5% травневого прогнозу.

Рейтингове агентство Fitch в жовтні оприлюднило свій прогноз про скорочення зростання реального ВВП України в 2012 році до 0,5%, в 2013 році – до 3,2%.

Світовий банк у липні погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 2,5% до 2%, а в квітні Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання ВВП країни в поточному році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2011 році проти 2010 року становило 5,2%, номінальний ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.