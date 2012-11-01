Чавушоглу: спостерігачі не згодні з критичною заявою голів місій ОБСЄ та ПАРЄ

Про це у середу ввечері заявив заступник керівника місії спостереження Парламентської Асамблеї Ради Європи, екс-голова ПАРЄ Мевлют Чавушоглу, передає "Укрінформ".

"Спільна заява, зроблена головами місій ПАРЄ та ОБСЄ щодо виборів, на мою думку, не відображає висновків членів ПАРЄ, оголошених у понеділок вранці на внутрішньому засіданні - наступного дня після нашого спостереження за виборами. Більшість моїх колег та я повідомили, що вважаємо технічну організацію дня голосування "дуже доброю", - сказав Чавушоглу.

Він зауважив, що читав ремарки щодо справедливості парламентських виборів в Україні. На його думку, деякі з цих зауважень мають мало спільного з тим, що справжні спостерігачі бачили під час подорожей країною. "Існує розбіжність між цією риторикою і тим, що ми бачили на місцях", - підкреслив політик.

Він зазначив, що як колишній президент ПАРЄ володіє значним досвідом у спостереженні за виборами, брав участь у кількох місіях Ради Європи, які проводилися разом з ОБСЄ.

"Можу сказати, що після того, як я разом із колегою Лукою Волонте (Luca Volonte), головою групи ЄНП (Європейська народна партія - Ред.) у ПАРЄ минулої неділі відвідали 15 виборчих дільниць у Харкові, ми спільно дійшли висновку, що кожна окрема виборча дільниця була спокійною, професійно добре організованою, прозорою у поводженні із виборцями, і саме це ми оцінили показником "дуже добре", - йдеться у тексті заяви.

Він висловив переконання, що члени місії ПАРЄ не піддавали сумніву технічну вірогідність результатів або легітимність цих виборів. "На цей час деякі люди висловили політичну позицію, стверджуючи, що це був "крок назад від демократії". З моєї особистої точки зору, на таких виборах спостерігачі мають спостерігати та виносити судження про вибори і не намагатися натомість висловлювати політичні думки, упереджені на користь однієї зі сторін", - заявив Чавушоглу.

"Будь яка риторика щодо того, що це була нечесна гра, є нісенітницею. Більшість спостерігачів оцінили ці вибори на "добре" або "дуже добре". Я вважаю, що воля народу була відображена під час цих виборів", - додав заступник голови спостережної місії ПАРЄ.

Він окремо зупинився на тому, що ставлення до політичних процесів в Україні або симпатії до окремих політиків не мають відображуватися у позиції спостерігачів, головним обов'язком яких є робити висновки щодо того, наскільки вільно люди можуть висловити свою позицію на виборах.

"Незалежно від того, що люди думають про Юлію Тимошенко, незалежно від того, винна вона або ні, у доброму вона стані або ж у поганому, засудження Тимошенко не повинно вчиняти вплив на визнання легітимності цих виборів", - зауважив політик.

Він нагадав також про проблему свободи слова та доступу до медіа, яка теж порушувалася критиками. "Повинен сказати, що кількісні показники, які я бачив з вересня, свідчать про те, що 65% часу в телевізійних новинах було присвячено опозиції. Тож критика щодо відсутності доступу до преси не є справедливою", - сказав представник ПАРЄ.

"ЄС має активніше взаємодіяти з Україною, і не намагатися ізолювати або покарати цю країну, яка є молодою демократією і прагне стати частиною Європейського Союзу", - заявив Чавушоглу.