Польща підтвердила початок поставок німецького газу до України

Про це повідомили УНІАН у прес-службі польської компанії Gaz-System, яка відповідає за національну газотранспортну систему.

"Ми підтверджуємо початок поставок газу з Польщі до України через пункт "Хермановіце", згідно з підписаною угодою на транспортування газу", - відзначила компанія, відповідаючи на запит УНІАН.

Прес-служба повідомила, що підписаний договір передбачає "непостійні поставки" на даному етапі на рівні близько 4 млн кубометрів на добу.

"Пункт виходу "Хермановіце" у напрямку України не діє за принципом віртуального реверсу і є фізичним пунктом виходу, розрахунки за яким не впливають на реалізацію пункту входу "Дроздовіче", використовуваного для поставок газу з України до Польщі", - відзначили в Gaz-System.

Як повідомляв УНІАН, у травні поточного року НАК "Нафтогаз України" підписав з німецькою компанією RWE Supply & Trading рамковий контракт на поставки газу, не визначивши планованих об'ємів, які українська компанія могла б купити у німецького трейдера.

Низка ЗМІ повідомляла, що «Нафтогаз» домовився з RWE про поставки в листопаді-грудні поточного року близько 1 млн кубометрів на добу, що становить мінімальну частку в об'ємах імпорту газу до України.

У вересні п.р. представники ДК "Укртрансгаз" заявляли про можливість імпорту газу з Європи в об'ємі від 5 до 20 млрд кубометрів рік у разі використання реверсної схеми роботи трубопроводів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Президент України Віктор Янукович заявив, що Україні не вигідно купувати дорогий російський газ і вона готова шукати альтернативні російським джерела газу.

«Купуватимемо його там, де це можна, і не тому, що ми погано ставимося до Росії, а тому що нам це не вигідно. Я думаю, що наші партнери російські це добре розуміють. Коли вони все це зважать, і ми разом з ними тоді знайдемо рішення», - сказав Президент.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки у 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила – у першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 доларів.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

Поточного року Україна має намір скоротити купівлю газу у "Газпрому" до 27 млрд кубометрів з 40 млрд. куб. м минулого року і передбаченими контрактом 52 млрд куб. м.