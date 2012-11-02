Журналістів не пустили на суд про перерахунок голосів в окрузі Ляпіної

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «За Україну!».

«На слухання справи за позовом О.Супруненка в Київському апеляційному адміністративному суді про перерахунок голосів на 48-ми з 74-х дільниць в окрузі №216, де перемогла Ксенія Ляпіна, не допустили журналістів телеканалів ТВі, Інтер та інших представників ЗМІ», - йдеться в повідомленні.

Суд задовольнив заперечення представника О.Супруненка на клопотання "Батьківщини" дозволити представникам ЗМІ бути присутніми на засіданні і вести відеозапис.

«Фактично судове засідання відбувається в закритому режимі», - констатували у партії.

Як повідомлялося, за даними із сайту ЦВК, в окрузі №216 К.Ляпіна перемогла самовисуванця О.Супруненка з розривом у майже 1,5 тис. голосів.

Київський окружний адміністративний суд виніс ухвалу за позовом О.Супруненка про перерахунок голосів на більшості дільниць у 216 окрузі Києва,

Об’єднана опозиція «Батьківщина» оскаржила це рішення.