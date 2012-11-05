ЦВК опрацювала 99,95% протоколів (результати)

Такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії.

Так, за Партію регіонів проголосували 30,00% виборців; за ВО «Батьківщина» - 25,53%; за партію «УДАР Віталія Кличка» - 13,96%; за Комуністичну партію України - 13,18%; за ВО «Свобода» - 10,44%; за партію Наталії Королевської «Україна – Вперед!» - 1,58%; за партію «Наша Україна» - 1,11% виборців, за Радикальну партію Олега Ляшка – 1,08%.

Решта партій набирають менше одного відсотка голосів.