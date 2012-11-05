Голова комітету ВР вимагає реакції на факти перешкоджання журналістам
22:33, 05 листопада 2012Політика
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Народний депутат, голова Комітету з питань свободи слова та інформації Юрій Стець вимагає провести перевірки всіх фактів перешкоджання законній професійній діяльності журналістів з боку працівників органів внутрішніх справ під час роботи окружних виборчих комісій.
Йдеться про комісії у Вінницькій, Черкаській, Київській, Миколаївській та інших областях і в місті Києві, про з’ясування причин участі спецпідрозділів під час проведення засідань окружних виборчих комісій та про законність дій спецпідрозділів під час підрахунку голосів, в тому числі факту перешкоджання професійній діяльності журналістів телеканалу ТВі. Про це йдеться у депутатських зверненнях до генпрокурора Віктора Пшонки та міністра МВС Віталія Захарченка, повідомляє прес-служба депутата.
Нагадаємо, на директора телеканалу ТВі, кандидата у народні депутати Миколу Княжицького та знімальну групу каналу кореспондента Любомира Ференца й оператора Олександра Тупіка напали представники міліції на вінницькому окрузі №11.
«Висловлюю стурбованість щодо фактів перешкоджання професійній діяльності журналістів під час проведення засідань окружних виборчих комісій, де затягується підрахунок голосів виборців», – зазначає Юрій Стець.
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