Голова комітету ВР вимагає реакції на факти перешкоджання журналістам

Йдеться про комісії у Вінницькій, Черкаській, Київській, Миколаївській та інших областях і в місті Києві, про з’ясування причин участі спецпідрозділів під час проведення засідань окружних виборчих комісій та про законність дій спецпідрозділів під час підрахунку голосів, в тому числі факту перешкоджання професійній діяльності журналістів телеканалу ТВі. Про це йдеться у депутатських зверненнях до генпрокурора Віктора Пшонки та міністра МВС Віталія Захарченка, повідомляє прес-служба депутата.

Нагадаємо, на директора телеканалу ТВі, кандидата у народні депутати Миколу Княжицького та знімальну групу каналу кореспондента Любомира Ференца й оператора Олександра Тупіка напали представники міліції на вінницькому окрузі №11.

«Висловлюю стурбованість щодо фактів перешкоджання професійній діяльності журналістів під час проведення засідань окружних виборчих комісій, де затягується підрахунок голосів виборців», – зазначає Юрій Стець.