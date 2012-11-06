Порошенко не бачить радикалізації в успіхах Свободи і КПУ

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Я особисто не бачу сьогодні жодних загроз радикалізації суспільства в поствиборчий період. Те, що сьогодні набрала, абсолютно заслужено, велику кількість голосів "Свобода" - я не бачу в цьому жодної радикалізації. Так само, як і великі відсотки, які набрала Компартія", - зазначив він.

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На думку міністра, сьогодні Україні слід вирішити набагато більш важливі питання, які постали перед нею.

"Сьогодні Україні загрожують більші небезпеки у вигляді політичної кризи, економічної кризи, конкретного збідніння українського народу, загрози стабільності національної грошової одиниці", - сказав Порошенко.