Порошенко не бачить радикалізації в успіхах Свободи і КПУ
09:51, 06 листопада 2012Політика
2247 0
Міністр економічного розвитку Петро Порошенко вважає, що український народ не вірить в радикалізацію і що перед Україною стоять куди важливіші питання: політична криза, економічна криза, нестабільність гривні.
Порошенко каже, що що не бачить жодної радикалізації
Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.
"Я особисто не бачу сьогодні жодних загроз радикалізації суспільства в поствиборчий період. Те, що сьогодні набрала, абсолютно заслужено, велику кількість голосів "Свобода" - я не бачу в цьому жодної радикалізації. Так само, як і великі відсотки, які набрала Компартія", - зазначив він.
На тему: Порошенко заявив, що піде працювати в парламент
На думку міністра, сьогодні Україні слід вирішити набагато більш важливі питання, які постали перед нею.
"Сьогодні Україні загрожують більші небезпеки у вигляді політичної кризи, економічної кризи, конкретного збідніння українського народу, загрози стабільності національної грошової одиниці", - сказав Порошенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter