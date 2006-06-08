У Феодосії побилися ”Пора” і Партія регіонів

Сьогодні у Феодосії відбулась сутичка між членами Громадянської партії «Пора» та Партії регіонів.

Як повідомила УНІАН прес-секретар «Пори» Мар`яна ПОЧТАР, близько 50 членів кримської організації партії у Феодосії планували провести акцію проти зриву літнього сезону в Криму, який може статися внаслідок дій провокаційних сил, що вже декілька днів поспіль проводять показові акції протесту.

Проте, коли активісти партії почали розкладати свій пікет, представники Партії регіонів накинулися на них, вигукуючи лайливі слова, відбираючи прапори «Пори» і транспаранти з написами: «НАТО - друг, Россия - друг и друзья нам все вокруг», «НАТО – гарантія безпеки України», «Уважаемые пикетирующие, не распугивайте туристов».

Член політради «Пори» Андрій ЮСОВ, який керував проведенням акції, повідомив, що правоохоронні органи, які знаходились неподалік, ніяким чином не реагували на заворушення. «Вас мало – поэтому защищать мы вас не будем», - процитував одного з міліціонерів А.ЮСОВ. «Тому, враховуючи все те, що відбулося, «Пора» вимагатиме відкриття кримінальної справи за фактом побиття членів «Пори» і бездіяльності правоохоронних органів», - заявив він.