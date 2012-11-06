Рада відмовилася обирати спікера відкрито

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому Закону «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» проголосували лише 217 народних депутатів із 352 зареєстрованих у сесійній залі.

«За» голосували 185 депутатів із фракції Партії регіонів, 20 – від Народної партії, 2 – від НУ-НС та 10 позафракційних.

Законопроектом передбачалося, що рішення ВР про відкликання спікера з посади приймається шляхом відкритого поіменного голосування більшістю народних депутатів від конституційного складу парламенту.

ВР цим документом також планувала врегулювати питання скликання першої сесії парламенту нового скликання. Зокрема, передбачалося, що до складу підготовчої депутатської групи делегуються політичними партіями по одному представнику від 15 народних депутатів, обраних у загальнодержавному окрузі. При цьому ці кандидатури мають бути подані не пізніше, як через 5 днів після офіційного оприлюднення результатів виборів. Крім того, до складу підготовчої групи мають увійти по одному представнику від 15 народних депутатів, обраних у мажоритарних округах.

Передбачалося, що тимчасова президія ВР має складатися з 6 народних депутатів. Члени тимчасової президії мали почергово вести засідання.

Законопроектом передбачалося, що кількість осіб у депутатській групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, що сформована протягом першої сесії.

Після тривалої дискусії голова ВР Володимир Литвин вніс пропозицію щодо проведення консультацій відносно цього законопроекту, аби ухвалити хоча б зміни до Регламенту, які стосуються створення підготовчої групи для проведення першої сесії парламенту нового скликання.