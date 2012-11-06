Повторні вибори ВР залишила на вечір

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головуючий на засіданні перший віце-спікер Адам Мартинюк.

Перед цим ВР включила відповідний проект постанови до порядку денного на сьогодні.

За це проголосували 260 народних депутатів із 347 зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом постанови рекомендується ЦВК призначити повторні вибори у 5 одномандатних округах - №№ 94, 132, 194, 197 та 223.