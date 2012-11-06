Повторні вибори ВР залишила на вечір
13:49, 06 листопада 2012Політика
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Верховна Рада України сьогодні на вечірньому засіданні розгляне питання щодо рекомендації Центральній виборчій комісії провести повторні вибори у 5 одномандатних округах.
Адам Мартинюк розповів, коли Рада візьметься за перевибори
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головуючий на засіданні перший віце-спікер Адам Мартинюк.
Перед цим ВР включила відповідний проект постанови до порядку денного на сьогодні.
За це проголосували 260 народних депутатів із 347 зареєстрованих у сесійній залі.
Проектом постанови рекомендується ЦВК призначити повторні вибори у 5 одномандатних округах - №№ 94, 132, 194, 197 та 223.
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