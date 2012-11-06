Опозиція подала в суд на ЦВК

Опозиція оскаржила у Вищому адміністративному суді України рішення Центральної виборчої комісії про оголошення перевиборів у 5 мажоритарних округах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на мітингу біля будівлі ЦВК голова ради Об'єднаної опозиції "Батьківщина", народний депутат Арсеній Яценюк.

"Ми сьогодні подали в суд на ЦВК з вимогою скасувати рішення про оголошення перевиборів, порахувати бюлетені в округах, де перемогли наші кандидати, і визнати перемогу опозиційних кандидатів", - сказав А.Яценюк.

Він зазначив, що Верховна Рада України, як і ЦВК, не ухвалила рішення про перевибори, а переадресувала його назад на ЦВК. "Ні ЦВК, ні Верховна Рада не ухвалили законного рішення про проведення перевиборів. Такого рішення не існує", - заявив А.Яценюк.

Він вважає, що якщо ЦВК не розв’яже ситуацію з виборами в проблемних мажоритарних округах, нова Верховна Рада не може бути визнаною легітимною в цілому.

У прес-службі ВАСУ повідомили, що у них немає інформації про надходження цього позову.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 листопада, Верховна Рада України рекомендувала Центральній виборчій комісії призначити повторні вибори у 5 одномандатних округах.

Згідно з прийнятою постановою, Верховна Рада рекомендувала Центрвиборчкому призначити відповідно до закону про вибори народних депутатів повторні вибори в одномандатних округах № 94, 132, 194, 197 і 223.