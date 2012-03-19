Українцям, які отримали «шенген», радять бути акуратними в першій поїздці

Експерти радять українцям після отримання багаторазової шенгенської візи першу поїздку здійснити до країни, яку вони декларували при оформленні візи.

Яяя про це повідомив на прес-конференції науковий директор Інституту Євроатлантичного співробітництва Олександр СУШКО.

«Ми категорично рекомендуємо першу поїздку з будь-якою новооформленою візою здійснювати виключно в ту країну і виключно з тією метою, про яку ви декларували, оформлюючи візу. Прямим текстом це не прописано, але на практиці ми бачимо, що найчастіша подібна проблема виникає при першому в`їзді»,- сказав О.СУШКО.

Він також вважає неприйнятною трактовку, і на це є всі правові підстави, що багаторазова віза може використовуватися лише з однією метою поїздки, яка була вказана при оформленні цієї візи.

«Сама природа багаторазової візи не дозволяє на це розраховувати. Більше того, Шенгенський візовий кодекс чітко обмежує можливість подавати на інші візи, якщо є діюча віза. Виходячи з цього, шенегенське право передбачає, що з однією й тією ж візою можна їздити з різними цілями»,- додав експерт.

Якщо поїздка через певні обставини до країни, яка видала шенгенську візу, не відбулася, експерти рекомендуть громадянам мати при собі максимально повний пакет документів, який би засвідчував, що така поїздка планувалася, але була скасована через незалежні причини.

«Ці документи мають бути пред`явлені. На поліцейських дуже справляє враження наявність серйозних документів, а також вміння пояснити ситуацію», - додав О.СУШКО.

Він також вваажає, що консульські служби мають більш ретельно пояснювати умови, процедури та підстави використання тієї чи іншої візи. «Тобто, громадянин має чітко знати, що означають цифри, які позначаються у графі «Rеmarks»,- додав він.

О.СУШКО рекомендував українцям не оформлювати багаторазові візи про запас.