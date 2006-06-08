Шуфрич: ніякої сутички з членами «Пори» не було

Перший заступник голови СДПУ(о), депутат Верховної Ради АРК Нестор ШУФРИЧ заявляє, що ніякої сутички з членами партії «Пора» у Феодосії не було.

Як сказав кореспонденту УНІАН Н.ШУФРИЧ, який брав участь в антинатівському пікеті, «мені нічого не відомо про бійку «Пори» з жінками пенсійного віку, але якщо члени цієї партії скаржаться на пенсіонерок, які нібито їх побили, то це некоректно і свідчить про неспроможність членів партії».

Н.ШУФРИЧ назвав черговою «непродуманою провокацією» партії «Пора» їх заяву з приводу сутички з прихильниками Партії регіонів.