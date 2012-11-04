Президент Польщі подзвонив Януковичу і висловив занепокоєння

Президент Польщі занепокоєний подіями, які відбуваються в Україні після парламентських виборів. У неділю ввечері Броніслав Коморовський провів телефонну розмову з Віктором Януковичем, - повідомляє Польське радіо з посиланням на Польське пресове агентство (РАР).

«Президент Польщі висловив занепокоєння з приводу затягування оголошення результатів виборів, а також з приводу численних сигналів про серйозні порушення під час підрахунку голосів в одномандатних виборчих округах», - поінформував міністр Канцелярії президента Польщі Яромір Соколовський.

«Останні події в Україні негативно впливають на загальну оцінку виборів і можуть загальмувати процес наближення України до Європейського Союзу, в тому числі підписання і ратифікацію Угоди про асоціацію», - цитує Броніслава Коморовського Яромір Соколовський.

Телефонна розмова лідерів країн відбулася за ініціативою президента Польщі.