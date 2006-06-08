Піскун лякає кримських прокурорів своїм мандатом

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Святослав ПІСКУН має намір перевірити діяльність прокуратури Криму й правоохоронних органів щодо ситуації у Феодосії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв`ю журналістам у Сімферополі.

За словами С.ПІСКУНА, якщо буде встановлено, що правоохоронні органи не вжили відповідних законних заходів щодо іноземних військових, "які незаконно перебувають на території України", буде розглянуто питання про звільнення керівників цих органів із посад.

"Відповідно до закону, громадянин, який без відповідного дозволу перебуває на території іншої держави, повинен бути депортований з території цієї держави.", – зазначив колишній генеральний прокурор. При цьому С.ПІСКУН заявив, що у випадку, якщо буде встановлено їхнє незаконне перебування, іноземні громадяни повинні бути депортовані з території України.

"Я впевнений, що ця акція матиме дуже великі негативні наслідки для влади в України", – заявив С.ПІСКУН.

Він також сказав, що не має в своєму розпорядженні якихось висновків щодо роботи правоохоронців і прокуратури по ситуації у Феодосії. "А давно треба було почути думку прокуратури з даного приводу", - переконаний С.ПІСКУН.