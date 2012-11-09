Яценюк з нетерпінням чекає позову до суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після виступу на мітингу біля Центральної виборчої комісії.

«Я очікую заяви Засухи, і чим швидше, тим краще, тому що я ще хочу, щоб ми прямо в судовому засіданні з’ясували всі інші кошти: куди відправлялися, на які цілі, весь бізнес, як він вівся. Я з великим задоволенням хочу, щоб вона до суду звернулася», - сказав А.Яценюк і додавши, що також до суду можуть звернутися «Губський і всі інші».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 листопада, кандидат у народні депутати по 94-му округу Т.Засуха заявила про намір звернутися з позовом у суд, щоб той зобов’язав А.Яценюка спростувати заяву про те, що вона взяла банківський кредит в сумі 8,3 млн грн з метою підкупу членів виборчої комісії.

«Сьогодні один із лідерів Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк, - йдеться у заяві Т.Засухи, - зробив безпрецедентну заяву про те, що я взяла кредит в банку для підкупу виборчої комісії. Зважаючи на це, заявляю, що А.Яценюк свої брехливі заяви буде спростовувати в судовому порядку».

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