Укргазбанк не підтверджує інформацію про кредит Засухи - банківська таємниця

Про це йдеться у повідомленні банку, переданому агентству УНІАН.

«АБ «Укргазбанк» щодо публікації від 8 листопада «Суд по ОВК 94 долучив до справи кредит Засухи на мільйон доларів» у деяких засобах масової інформації офіційно заявляє, що не може надати інформацію щодо достовірності опублікованої заяви у зв’язку з тим, що на надання документу, який фігурує в публікації, не надходило жодного запиту і, відповідно, зазначений документ (заява чи копія заяви на надання кредиту) нікому не надавався», - зазначається у повідомленні.

У банку наголошують, що, згідно із законодавством України, інформація, яка стосується клієнтів банку, є конфіденційною та не підлягає передачі третім особам. Подібні документи можуть бути надані лише за запитами державних органів, що зазначені у ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Як повідомлялося, Київський окружний адміністративний суд долучив до справи щодо фальсифікацій у виборчому окрузі № 94 копію заяви про отримання Т.Засухою банківського кредиту в 1 млн доларів. Копію заяви суду передав голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсенія Яценюк. За його словами, отримані кошти могли піти на підкуп членів ОВК для фальсифікації виборів у 94-му окрузі.

У свою чергу, Т.Засуха заявила про намір звернутися з позовом у суд, щоб той зобов’язав А.Яценюка спростувати заяву про отримання нею банківського кредиту в сумі 8,3 млн грн з метою підкупу членів виборчої комісії.