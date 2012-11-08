Засуха судитиметься з Яценюком

Кандидат у народні депутати по 94-му виборчому округу Тетяна Засуха має намір звернутися з позовом до суду, щоб той зобов’язав народного депутата Арсенія Яценюка спростувати заяву, зроблену ним сьогодні, про те, що вона взяла банківський кредит в сумі 8,3 млн грн з метою підкупу членів виборчої комісії.

Про це йдеться у заяві Т.Засухи, переданій агентству УНІАН.

«Сьогодні один із лідерів Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк, - йдеться у заяві Т.Засухи, - зробив безпрецедентну заяву про те, що я взяла кредит в банку для підкупу виборчої комісії. Зважаючи на це, заявляю, що А.Яценюк свої брехливі заяви буде спростовувати в судовому порядку».

За словами Т.Засухи, «такі горе-політики шукають інформаційний привід там, де його бути не може, вдаючись до відвертої брехні та маніпуляції громадською думкою».

«Вважаю такі заяви тиском на мене та мою сім’ю, мета яких – змусити мене знятися з виборчих перегонів», - резюмувала Т.Засуха.