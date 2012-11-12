Портнов каже, що пом’якшення покарань у новому КПК Тимошенко не стосується

Про це радник Президента - керівник Головного управління з питань судового устрою Адміністрації Президента Андрій Портнов повідомив в інтерв'ю газеті «КоммерсантЪ-Украина».

А.Портнов звернув увагу на те, що положення нового КПК, відповідно до якого захисниками можуть стати тільки адвокати, зареєстровані в реєстрі (досі до цього списку можна було включати родичів і близьких), не поширюється на захисників, які вступили у процес до набирання чинності новим кодексом. Це, за словами А.Портнова, спеціально було записано у завершальних положеннях кодексу, що б не було інсинуацій.

«Все, що було до 20 листопада, — родичі, близькі, — все залишається. Або якщо, наприклад, народний депутат Іванов захищав громадянку Сидорову, то після 20 листопада цей народний депутат захищатиме Сидорову так само, як і раніше. Навіть якщо цей процес триватиме ще три роки. Шкода, що представники деяких політичних сил, які забули прочитати закон, впродовж півроку систематично дезінформували українське суспільство, що, мовляв, кодекс зроблений для того, щоб обмежити чиїсь права на захист», - відзначив представник АП.

Він відмовився говорити, чи зможе "громадянка Сидорова" залучити до захисту "депутата Іванова" або, наприклад, свою "дочку Ксенію", якщо виникнуть нові кримінальні справи стосовно неї. «Я не хочу ні для кого прогнозувати жодних нових справ», - сказав А.Портнов.

Він нагадав, що рекомендації Ради Європи (РЄ) полягають в наступному: адвокат, роль якого тепер зростає, повинен мати не тільки права, а й обов'язки — дотримання етики, наприклад. Адвокат одержує допуск до всіх матеріалів справи. І якщо він порушить свою адвокатську присягу або вимоги закону, то він може бути покараний рішенням органів адвокатського самоврядування. «Ми прийняли саме такий порядок, він діятиме, і це правильно», - вважає А.Портнов.

Кажучи про те, чи вплине новий КПК на розслідування резонансних справ, зокрема, стосовно Ю.Тимошенко, А.Портнов сказав, що на розслідування будь-яких справ закон впливає докорінно. «Наприклад, він пом'якшує запобіжний захід за ненасильницький злочин. Але на осіб, які пройшли кримінально-правову процедуру до ухвалення цього кодексу, його чинність, звичайно ж, не поширюється», - відзначив А.Портнов.

Радник Президента висловив упевненість, що країна готова до набирання чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом. За його словами, 99% проблем, пов'язаних з імплементацією КПК, вже вирішено. «Сьогодні не залишається жодного питання, яке ставило б під загрозу початок застосування КПК або ефективність його реалізації. Як і передбачено кодексом, абсолютна більшість його норм набирають чинності в ніч з 19 на 20 листопада у 0.00. Тут важлива точність до хвилини, оскільки рівно опівночі відділення міліції розпочнуть застосовувати новий КПК і реєструвати заяви про злочини і дзвінки громадян за новою процедурою», - підкреслив А.Портнов.