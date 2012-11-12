Мітинг під ЦВК вже згорнули

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк повідомив журналістам після закінчення мітингу.

У свою чергу модератор мітингу, актор Євген Нищук закликав прихильників опозиції зібратися на мітинг біля будівлі парламенту 17 грудня, коли має розпочатися перше засідання Верховної Ради нового складу.

Він зазначив, що про час та дату організатори акції повідомлять пізніше.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада опозиція розпочала біля ЦВК акцію протесту проти фальсифікацій на виборах.