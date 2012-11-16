Турчинов бідкається, що опозиції дають говорити лише про репресії

Про це повідомив перший заступник голови партії "Батьківщина" Олександр Турчинов в ефірі «5 каналу», повідомляє «Українська правда».

"Ми маємо реальну програму і готові її реально реалізувати", - запевнив він.

"В той же час дійсно дуже важко донести цю інформацію, бо інформація сьогодні дозована, цензурована, і нам дають можливість тільки говорити якраз на тему політичних репресій, тому що ці репресії щодня проходять, і тому здається, що у "Батьківщини" нема іншої теми", - зазначив О.Турчинов.

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При цьому він уточнив, що Ю.Тимошенко просила її питання у Верховній Раді не піднімати як першочергове. "Просила пакет підготувати законодавчих актів саме соціально-економічного змісту, в першу чергу тих, які стосуються пенсійної, податкової реформи, імпічменту Президента… Вона просила: щодо мене не ставте, будь ласка, першим це питання", - зауважив він.