Турчинов вважає, що згодом більшість переформатується на користь опозиції
08:17, 16 листопада 2012Політика
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Керівник Центрального виборчого штабу ОО «Батьківщина» Олександр Турчинов переконаний, що опозиції, згодом вдасться переформатувати більшість у новому парламенті на свою користь.
Турчинов розповів про плани
Про це він заявив ефірі «5 каналу».
«Я не виключаю, що коли опозиція чітко і послідовно почне висловлювати свою позицію, багато мажоритарників зрозуміють, що треба підтримати ідеологію «Батьківщини», ідеологію яка запропонована у нашому плані дій. Більше того, все це буде відбуватися на тлі страшної кризи, до якої уряд Азарова, Президент Янукович підвели Україну. В таких умовах, я не виключаю, що може переформатуватись більшість саме на користь «Батьківщини», на користь опозиційних сил», – заявив Турчинов.
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