Турчинов вважає, що згодом більшість переформатується на користь опозиції

Про це він заявив ефірі «5 каналу».

«Я не виключаю, що коли опозиція чітко і послідовно почне висловлювати свою позицію, багато мажоритарників зрозуміють, що треба підтримати ідеологію «Батьківщини», ідеологію яка запропонована у нашому плані дій. Більше того, все це буде відбуватися на тлі страшної кризи, до якої уряд Азарова, Президент Янукович підвели Україну. В таких умовах, я не виключаю, що може переформатуватись більшість саме на користь «Батьківщини», на користь опозиційних сил», – заявив Турчинов.