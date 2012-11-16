Опозиція вимагає повернути до бюджету 24 млн на ремонт альтанки в Синьогорі

Про це йдеться у заяві цієї політичної сили, переданій УНІАН.

"Ремонт альтанки для Януковича за 24 мільйони гривень бюджетних коштів є яскравим свідченням того, що в сучасній Україні при владі перебувають невиправні злодії і шахраї", - заявили в «Батьківщині».

«Ми не просто обурені. Ми вимагаємо від Президента Януковича персонально зробити заяву про повернення цієї суми до державного бюджету та перерозподіл її на користь освітян, медиків, малозабезпечених категорій населення», - підкреслюється в заяві.

В опозиції наголошують, що сьогодні в Україні відбувається «падіння промислового виробництва, підвищуються ціни на споживчі товари першої необхідності, стрибають ціни на хліб, країні загрожує глибока фінансова криза. Цілим містам почали відключати газ, водопостачання, наростає заборгованість по зарплатах», а виділення на реконструкцію альтанки 24 млн грн є "ганебним рекордом корупції".

В Об’єднаній опозиції припускають, що «за такі величезні кошти Януковичу збираються збудувати альтанку, яка сама зможе стрибати по пеньках і мати вертикальний зліт».

Як повідомлялося, в селі Гута Івано-Франківської області на території президентської резиденції буде відремонтована альтанка за майже 24 млн грн.

Зокрема, згідно з «Вісником державних закупівель», Головне управління регіонального розвитку та будівництва Івано-Франківської облдержадміністрації 14 листопада уклало угоду з ТОВ «УНР ПІБ» на реконструкцію павільйону з альтанкою на прибудинковій території гуцульського будинку президентської резиденції «Синьогора».

Вартість угоди склала 23,99 млн грн.

Роботи фінансують з держбюджету, а завершити повинні до кінця грудня.