Затриманий у Києві свободівець просидить в СІЗО 10 діб

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання "Свобода".

В партії вважають це рішення незаконним, заявляючи, що справа А. Семеніхіна – політична.

"Нинішнє судове засідання вкотре підтвердило, що справа Артема Семеніхіна – відверто політична: з огляду на те, що А.Семеніхін брав активну участь у захисті результатів волевиявлення біля виборчого округу №223 у Києві, а під час виборів був реальним опонентом кандидата від влади Андрія Деркача, усі події щодо свободівця слід розцінювати як продовження політичних переслідувань і тиску влади на представників опозиції впродовж виборів і по сьогодні", - зазначили у прес-службі.

Враховуючи викладене, ВО «Свобода» вимагає проведення будь-яких процесуальних дій за чіткого дотримання Конституції, законів та прав затриманого, у присутності його адвоката.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Свобода» заявила про незаконне затримання 13 листопада в Києві активіста партії А.Семеніхіна, який балотувався до Верховної Ради в 159-му окрузі на Сумщині.

"Свободівця запросили до райвідділу міліції "на розмову" нібито у справі про шахрайство. Артема цілий день протримали у відділку, відібрали телефон, а рідним, які очікували його біля виходу, відмовилися дати будь-які пояснення з приводу статусу затриманого", - поінформували в прес-службі партії.

«Врешті-решт представники МВС заявили, що затримують Артема на 72 години до обрання запобіжного заходу", - повідомили в прес-службі.

"Свободівці" вважають, що усі події навколо А.Семенехіна слід розцінювати як "продовження політичних переслідувань і тиску влади на представників опозиції впродовж виборів і по сьогодні".

У свою чергу МВС заперечило політичні мотиви затримання активіста «Свободи». Міліція підозрює його у шахрайстві. Він начебто представлявся працівником «Київенерго» і вимагав від підприємців значні суми як оплату за електроенергію. Таким чином, стверджують правоохоронці, він шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами громадян на загальну суму близько 700 тис. грн.

Проти А.Семеніхіна порушено кримінальну справу за ч.3. ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.