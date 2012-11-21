Лутковська наголошує, що Україна має виконати рішення ЄСПЛ у справі Луценка

Про це омбудсмен сказала в ефірі "Голосу Америки".

За її словами, це рішення ЄСПЛ набуло чинності й почався відлік часу для його виконання.

"Я не думаю, що це те рішення, яке необхідно оцінювати. Я думаю, що з цього треба робити висновки. Це означає, що на сьогоднішній день рішення Європейського суду у справі «Луценко проти України» набуло статусу остаточного, відповідно, починається відлік часу для того, щоб сплатити справедливу сатисфакцію, визначену в рішенні Європейського суду з прав людини по справі "Луценко проти України". Крім того, держава має вжити заходів загального характеру, для того, щоб таких порушень в майбутньому не повторювалось", - заявила В.Лутковська.

Вона вважає, що загалом рішення Європейського суду з прав людини мають бути для України підставою для аналізу законодавства з метою уникнення таких порушень в майбутньому.

«Або проаналізувати судову практику і звернутись до суддів з проханням, щоб вони використовували рішення Європейського суду з прав людини як певний дороговказ і, відповідно, не порушували права людини в майбутньому, якщо це вже констатовано в рішенні Європейського суду з прав людини по конкретній справі», - вважає омбудсмен.

В.Лутковська не погодилась з тим, що рішення Європейського суду не виконуються в Україні, в той же час вона зауважила, що поки в Україні немає можливості притягнути до відповідальності осіб, чиї дії стали підставою для звернень у ЄСПЛ.

"Це величезна проблема. На жаль, у нас немає можливості притягнути до відповідальності тих осіб, чиї дії стали підставою для звернення до Європейського суду з прав людини. І, на жаль, якщо ми навіть знаємо по матеріалах справи, хто конкретно займався справою людини, і є рішення Європейського суду, що людину катували, - ми можемо зробити висновки, хто це робив, але навіть тоді у нас немає можливості притягнути до відповідальності з дуже простої причини – за цей час проходять терміни давності притягнення до відповідальності. Тому що, на жаль, Європейський суд не швидка інституція, особа має використати всі національні засоби захисту, відповідно, проходить певний час, потім розгляд справи у Європейському суді, і в результаті ми втрачаємо той час, який дозволяє притягнути особу до відповідальності", - сказала В.Лутковська.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценка було затримано 26 грудня 2010 року. Генпрокуратура висунула йому обвинувачення в заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і в перевищенні службових повноважень.

Ю.Луценко звернувся до Європейського суду з прав людини 21 січня 2011 року. Він, зокрема, оскаржував необґрунтоване та незаконне затримання, а також те, що він не був поінформований про причини свого арешту.

3 липня цього року Європейський суд з прав людини визнав порушення у справі Ю.Луценка і зобов’язав Україну виплатити екс-міністру 15 тис. євро компенсації.

19 листопада ЄСПЛ відхилив апеляцію України на рішення про незаконність затримання і арешту Ю.Луценка. Таким чином рішення суду від 3 липня набуло чинності.