Шутер пробув у передплаті рік з моменту релізу.

На офіційному сайті Xbox з'явився список ігор, які найближчими тижнями покинуть Game Pass. Головною втратою став шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від GSC Game World.

Гра пробула в сервісі майже рік з моменту релізу 20 листопада 2024 року. За цей час багато користувачів встигли пройти сюжет, оцінити атмосферу Чорнобильської зони відчуження і насолодитися масштабним відкритим світом.

Крім S.T.A.L.K.E.R. 2, з каталогу Game Pass приберуть ще чотири гри: симулятор коваля Blacksmith Master, футбольний менеджер Football Manager 2024, стратегію Frostpunk і піксельну пригоду Spirttea.

Відео дня

Для фанатів S.T.A.L.K.E.R. 2 є і хороші новини: вже 20 листопада гра стане доступною на Playstation 5. Версія для консолі Sony отримає поліпшення для Pro-моделі, включно з підвищеною роздільною здатністю, оптимізацією частоти кадрів і поліпшеними графічними ефектами.

Раніше ми розповідали, що для S.T.A.L.K.E.R. 2 вийшов великий патч із новим контентом і виправленням багів. У грі з'явилися окуляри нічного бачення, нахили зі зброєю і можливість підбирати трофеї з мутантів.

Вас також можуть зацікавити новини: