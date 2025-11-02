Одним із важливих інструментів, використаних для збору даних, був радар, що проникає крізь лід.

Лід покриває близько 98% Антарктиди, приховуючи майже всю її сушу під крижаним панциром. Але завдяки сучасним технологіям візуалізації вчені тепер можуть побачити, який насправді має вигляд континент без льоду.

Видання Iflscience пише, що мапу Bedmap2 було створено 2013 року з використанням великого масиву даних. На карті видно землю під антарктичним крижаним щитом - це пересічена місцевість, вкрита гірськими хребтами, ущелинами і нерівним рельєфом.

Примітно, що частина ложа, виявленого під льодовиком Берда на Землі Вікторії, розташована на глибині 2870 м нижче рівня моря, що робить її найнижчою точкою на будь-якій з континентальних плит Землі.

"На карті Bedmap з неймовірною деталізацією показана корінна порода під крижаним щитом Антарктиди. Раніше в нас був загальний огляд рельєфу регіону, але ця нова карта з набагато вищою роздільною здатністю показує сам ландшафт: складний ландшафт гір, пагорбів і горбистих рівнин, порізаних долинами, западинами і глибокими ущелинами", - прокоментував Пітер Фретвелл із Британської антарктичної служби.

Видання зазначило, що одним із важливих інструментів, використаних для збору цих даних, був радар, що проникає крізь лід, відомий як багатоканальний когерентний когерентний радіолокаційний глибинний зонд, який здатний визначати товщину льоду і підлідний рельєф.

Розуміння форми цього підльодовикового світу важливе, оскільки воно впливає на розподіл льоду і на те, як він буде танути в умовах глобального потепління.

"Крижані щити ростуть через сніг і, подібно до меду, налитого на тарілку, розтікаються і стають тоншими під дією власної ваги. Форма ложа - найважливіша невідома величина, що впливає на плинність льоду. Ви можете впливати на те, як мед розтікається по тарілці, просто змінюючи положення тарілки", - пояснила Софі Новіцкі, фахівець із крижаних щитів у Центрі космічних польотів імені Годдарда НАСА в Грінбелті.

Дані Bedmap2 показують, що в Антарктиді знаходиться 27 млн куб км льоду, танення якого призведе до підвищення рівня моря приблизно на 58 м.

Хоча, згідно з поточними кліматичними прогнозами, танення всього Антарктичного крижаного щита не передбачається, цілком очевидно, що він повільно тане з лякаючою швидкістю. Згідно з останніми оцінками, рівень Світового океану наразі піднімається на 4 мм на рік унаслідок танення крижаних щитів Антарктиди і Гренландії.

Щоб краще зрозуміти товщину льоду і стан світу під Антарктидою, вчені зараз створюють карту нового покоління Bedmap3.

Інші новини від Антарктиди

Нещодавно вчені виявили щось тривожне, що просочується з-під океану навколо Антарктиди. Вчені розповіли, що з потеплінням з тріщин в антарктичному морському дні виходить метан, який сприяє глобальному потеплінню, а нові джерела з'являються з "дивовижною швидкістю".

Через це з'явилися побоювання, що прогнози щодо глобального потепління були занижені.

