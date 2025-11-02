Коли і де не буде світла в понеділок: з'явилися графіки відключень на 3 листопада

Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У понеділок, 3 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомило Укренерго.

Зазначається, що причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Згідно з інформацією Укренерго обмеження застосовуватимуться з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 — обсягом від 0,5 до 2 черг. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00.

Відео дня

У відомстві попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись, і порекомендували стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні.

У свою чергу ДТЕК опублікував графіки відключення світла для Дніпропетровщини:

Графіки відключення світла для Київської області:

Графіки відключення світла для Києва:

Удари РФ по енергосистемі України

Як повідомляв раніше УНІАН, вранці у неділю, 2 листопада, через атаки РФ була знеструмлена вся Донецька область. За словами очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, через ворожі удари по інфраструктурі в національній електромережі почалися аварійні відключення. Він запевнив, що фахівці займаються вирішенням проблеми, і щойно буде можливо, електропостачання в області буде відновлене.

Також ми писали, що після удару РФ знеструмлення тривають в чотирьох областях. Станом на 16-ту годину 2 листопада уся Донеччина була без світла. Крім того, внаслідок ударів по енергооб’єктах були знеструмлені частково споживачі на Запоріжжі, Харківщині і Чернігівщині.

Вас також можуть зацікавити новини: