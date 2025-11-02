Чеська армія має прийняти 2250 новобранців, і це рекордна кількість за останні роки.

Чеська армія планує у 2026 році прийняти до лав 2250 новобранців — один із найвищих показників у своїй історії. Про це повідомило Чеське радіо.

Рекордним для країни залишається 2006 рік, коли на службу вступили 2262 військові. Водночас 2025 рік, за прогнозами, може побити цей показник — цьогорічна мета становила 2100 новобранців, але кількість охочих, ймовірно, перевищить 2300 осіб.

"Державний секретар Міністерства оборони Петер Ванчура вже затвердив план набору на 2026 рік, який передбачає залучення 2250 нових солдатів", — повідомила представниця пресслужби Міноборони Магдалена Гинчікова.

За словами Іви Беднаржової з кадрового агентства, цьогорічний план було виконано ще наприкінці серпня, а до кінця року в базовому курсі залишаються близько 200 вільних місць. "Ми впевнені, що вони також будуть заповнені", — додала вона.

На початку 2025 року чисельність чеської армії становила понад 28 тисяч військових, включно з військовою поліцією, розвідкою, президентською гвардією та курсантами Військового університету оборони в Брно.

Набір новобранців планують із урахуванням двох чинників — бюджету на наступний рік і кількості військових, які завершують службу. У 2025 році різниця між тими, хто залишить армію, і новими солдатами має становити близько 650 осіб — найкращий результат за останні п’ять років.

