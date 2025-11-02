За словами Пушиліна, росіяни нібито продовжують просуватися вперед.

Очільник так званої "ДНР" Денис Пушилін записав відео в нібито вже оточеному Покровську на Донеччині. Проте журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке на своїй сторінці в соцмережі X розповів, що насправді Пушилін перебував за 32 кілометри від Покровська.

У своєму відео Пушилін заявив про "важку ситуацію" в Покровську. Він додав, що росіяни нібито продовжують "просуватися вперед". Проте Рьопке з'ясував, що в цей час глава "ДНР" перебував в іншому населеному пункті.

"Росія оголошує про практично повне захоплення Покровська, Путін повідомляє про "котел" і запрошує журналістів. Як доказ призначений Путіним глава "ДНР" виходить на зв'язок "з району Покровська". Один нюанс - відео було знято за 32 км на схід від цього місця", - написав журналіст.

Відео дня

Рьопке зазначив, що насправді Пушилін записував відео в Очеретиному. Цей населений пункт розташований досить далеко від Покровська.

Ситуація в Покровську - останні новини

Раніше аналітики українського моніторингового проєкту DeepState повідомили, що росіяни просунулися в місті Покровськ Донецької області. За словами начальника відділення комунікацій 155 ОМБр Артема Прибільнова, оточення немає, але в місті тривають бої.

Як пише BBC з посиланням на джерела, російські війська посилили наступ на Покровськ. Журналісти поділилися, що українські сили не були оточені, але їхні лінії постачання перебували під обстрілом російських військ.

Вас також можуть зацікавити новини: