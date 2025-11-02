Очільник так званої "ДНР" Денис Пушилін записав відео в нібито вже оточеному Покровську на Донеччині. Проте журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке на своїй сторінці в соцмережі X розповів, що насправді Пушилін перебував за 32 кілометри від Покровська.
У своєму відео Пушилін заявив про "важку ситуацію" в Покровську. Він додав, що росіяни нібито продовжують "просуватися вперед". Проте Рьопке з'ясував, що в цей час глава "ДНР" перебував в іншому населеному пункті.
"Росія оголошує про практично повне захоплення Покровська, Путін повідомляє про "котел" і запрошує журналістів. Як доказ призначений Путіним глава "ДНР" виходить на зв'язок "з району Покровська". Один нюанс - відео було знято за 32 км на схід від цього місця", - написав журналіст.
Рьопке зазначив, що насправді Пушилін записував відео в Очеретиному. Цей населений пункт розташований досить далеко від Покровська.
Ситуація в Покровську - останні новини
Раніше аналітики українського моніторингового проєкту DeepState повідомили, що росіяни просунулися в місті Покровськ Донецької області. За словами начальника відділення комунікацій 155 ОМБр Артема Прибільнова, оточення немає, але в місті тривають бої.
Як пише BBC з посиланням на джерела, російські війська посилили наступ на Покровськ. Журналісти поділилися, що українські сили не були оточені, але їхні лінії постачання перебували під обстрілом російських військ.