Державні структури РФ вкотре показують своє ставлення до сусідів.

Росіяни влаштували чергову провокацію проти Естонії. Цього разу обійшлося без порушення повітряного простору країни НАТО, але провокативні наміри агресора видаються очевидними.

Як повідомляє МЗС Естонії, сьогодні річкою Нарва, руслом якої пролягає державний кордон між двома державамии, росіяни пустили прикордонний патрульний катер із прапором "Групи Вагнера".

"Чи знову Вагнер йде на Москву, чи цього разу починає з Санкт-Петербурга? Важко сказати. З нашого боку схоже, що вони вже анексували російських прикордонників. (...) Це видовище підтверджує той факт, що "залізна" система Росії тріскається через їхню агресивну війну та постійний тиск із Заходу", - йдеться у заяві естонських дипломатів.

"Група Вагнера" в Росії

Як писав УНІАН, нелагальна приватна армія, відома як "ЧВК Вагнера", зіграла важливу роль у захопленні росіянами Соледара і Бахмута у 2023 році. Однак тоді ж між ватажком угруповання Євгеном Пригожиним і російським військово-політичним керівництвом спалахнува конфлікт, що згодом переріс у так званий заколот Пригожина і "похід на Москву".

Під час цього "походу" ватажок найманців продоменстровував фатальну недалекоглядність, коли зупинився на порозі беззахисної Москви, повіривши обіцянкам Путіна про гарантії особистої безпеки. За два місяці по тому Путін ліквідував свого колишнього фаворита. В подальшому "ЧВК Вагнера" була майже повністю розпущена і усунута від участі у війні проти України. ЇЇ залишки ще певний час виконували задачі в Африці, але й звідти "вагнерівців" поперли.

