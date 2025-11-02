Міністерство працює над тим, щоб зарплати для науково-педагогічних працівників були збільшені.

В Україні доцент університету "чистими" зараз отримує близько 14,5 тисячі гривень. Міністерство освіти і науки зараз працює над тим, щоб зарплати для науково-педагогічних працівників були збільшені. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній ректор Маріупольського державного університету, а нині заступника міністра з вищої освіти Микола Трофименко.

"Доцент університету – людина з науковим ступенем і вченим званням та вислугою років – чистими отримує біля 14,5 тисяч гривень. Сьогодні можливостей в університетах дуже багато, дуже багато програм партнерств, фінансувань", - розповів він.

За словами посадовця, доцент, який готовий читати лекції за кордоном, знає англійську і може бути проєктним менеджером міжнародної програми університету, "може отримувати набагато, прямо набагато більше".

"Але, безперечно, заробітна плата потребує перегляду. Ми зараз дуже активно працюємо з Верховною Радою і Офісом президента, щоб зарплата для науково-педагогічних працівників була піднята", - повідомив Трофименко.

Він додав, що міністертво очікує, що в бюджеті на 2026 рік буде передбачено підвищення заробітних плат викладачів:

"Над цим працюємо з усіма структурами, щоб при піднятті заробітних плати для вчителів обов'язково були в полі зору і викладачі університетів".

Зарплати працівників освіти

Як повідомляв раніше УНІАН, президент Володимир Зеленський пообіцяв підвищити зарплати вчителям та викладачам у наступному році. "Окремо й дуже детально працюємо щодо освітньої сфери, щоб наступного року забезпечити підвищення зарплати і вчителям у школах, і викладачам у закладах вищої освіти", - наголосив він.

У МОН теж повідомляли, що хочуть підвищити зарплати вчителям вже у 2026 році. За словами заступниці міністра освіти та науки Надії Кузьмичової, відомство розробило нову систему оплати праці освітян, яка передбачає не лише підвищення зарплат, а й зміну принципу нарахування. Нововведення стосуватиметься вчителів шкіл, вихователів дитсадків і викладачів професіональних освітніх закладів. Але, зазначалося, вводитися нова система буде поетапно та за сприятливих умов.

Також ми писали, що вчитель - одна з найменш оплачуваних професій в Україні. Типова зарплата вчителів у вересні становила 12 500 грн, що на 8,7% більше, ніж у минулому році. Тим часом, як ідеться у дослідженні OLX Робота, у сусідній Польщі, залежно від категорії та стажу, зарплата вчителя становить від 5000 до 7300 злотих, або 57000 - 83000 грн.

