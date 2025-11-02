Правоохоронні органи перевіряють обставини.

Російські окупанти 1 листопада завдали ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровської області, внаслідок якого закинули військові.

Про це повідомили в пресслужбі Угруповання військ "Схід".

Там зазначили, що росіяни продовжують завдавати ударів не лише безпосередньо по позиціях Сил оборони України на фронті. Також РФ постійно завдає ударів по населених пунктах у глибокому тилу та у районах наближених до лінії бойового зіткнення.

"Внаслідок ворожого комбінованого удару є, на жаль, загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних сил України. На даному етапі працюють відповідні правоохоронні органи, зокрема перевіряються обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень головнокомандувача та Генерального штабу ЗСУ про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях", – написали в пресслужбі Угруповання військ "Схід".

Атаки РФ: важливі новини

В ніч на 2 листопада росіяни завдали ударів по кількох областях України. Зокрема внаслідок атак РФ по Одещині, Запорізькій та Дніпропетровській областях є загиблі та поранені серед цивільних.

Також на тлі російських ударів знеструмлена вся Донецька область. Також частково без світла залишаються споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині.

