У Вашингтоні заявили, що переговори з Пекіном пройшли успішно.

США і Китай домовилися встановити прямий зв'язок між своїми збройними силами. Як заявив глава Пентагону Піт Гегсет на своїй сторінці в соцмережі X, це допоможе запобігти потенційним конфліктам між країнами.

"Я щойно розмовляв із президентом Трампом, і ми згодні - відносини між США і Китаєм ніколи не були кращими. Після історичної зустрічі президента Трампа з головою Сі в Південній Кореї я провів настільки ж позитивну зустріч зі своїм колегою, міністром національної оборони Китаю адміралом Донг Цзюнем у Малайзії. І вчора ввечері ми знову поговорили. Адмірал і я згодні, що мир, стабільність і хороші відносини - це найкращий шлях для наших двох великих і сильних країн", - написав він.

Гегсет зазначив, що представники США і Китаю домовилися провести подальші переговори. Він підкреслив, що Вашингтон зацікавлений у налагодженні зв'язків із Пекіном.

"Як сказав президент Трамп, його історична "зустріч G2" задала тон для вічного миру і успіху США і Китаю", - підкреслив глава Пентагону.

Китай б'є по інтересах США в усьому світі

Раніше The Wall Street Journal писало, що у США зростає занепокоєння щодо прихованої підтримки Росії з боку Пекіна. Аналітичні матеріали Центру оборонних реформ (Київ) свідчать про те, що Китай постачає РФ зброю.

У звітах, підготовлених для Держдепу США та європейських урядів, дослідники прослідкували "шляхи грошей і поставок від китайських виробників до російських заводів безпілотників". Один із прикладів - імпорт Росією понад 3,3 мільйона двигунів від компанії Shenzhen Kiosk Electronic Co.

